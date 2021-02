Politi storma partikontor – opposisjonsleiar arrestert i Georgia

utenriks

På direktesendt TV kunne georgiarar tysdag morgon sjå opposisjonsleiaren bli slept ut frå hovudkvarteret av politiet.

Melia er leiar for det største opposisjonspartiet i landet UNM. Arrestasjonen skjer dagen etter at landet formelt fekk nye statsminister, forsvarsminister Irakli Garibasjvili. For få dagar sidan gjekk den førre statsministeren av fordi han sette seg imot arrestordren mot Melia.

– Sjokkert av hendingane ved UNMs hovudkvarter denne morgonen. Vald og kaos i Tbilisi er det siste Georgia treng akkurat no. Eg oppmodar alle partar til å behalde roa, no og i dei neste dagane, skriv Storbritannias ambassadør Mark Clayton på Twitter.

Arrestasjonen av Melia er ein ytterlegare tilspissing i den spende situasjonen etter valet i oktober, der opposisjonen skuldar partiet Georgisk Draum for å ha fuska seg til siger.

Opposisjonsmedlemmer har kravd nyval og har nekta å delta i den nye nasjonalforsamlinga.

