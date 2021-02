Trusselen frå militante islamistar aukar i Sahel-regionen

utenriks

Frankrike har i årevis hatt styrkar i området, og president Emmanuel Macron trua nyleg med å «kappe hovudet av» den al-Qaida-tilknytt Støttegruppa for islam og muslimar (GSIM)

I eit telefonmøte med leiarane i Burkina Faso, Tsjad, Mali, Mauritania og Niger namngav Macron to av leiarane i GSIM og slo fast at det ikkje er aktuelt å forhandle med dei.

GSIM blir leidd av Iyad Ag Ghaly og blir no rekna som den farlegaste al-Qaida-gruppa i regionen og ein av dei mest aktive i verda.

Vart drepen

Gruppa vart danna i 2017 då Ag Ghaly lykkast med å sameine fleire militante islamistgrupper, blant dei deira eigen Ansar Dine.

al-Qaida i islamsk Maghrib (AQIM), som vart leidd av Abdelmalek Droukdel til han vart drepen av franske styrkar i Mali i juni i fjor, er òg ein del av GSIM, og det same er Katiba Macina, gruppa som i si tid vart danna av den radikale predikanten Amadou Koufa i Mali.

Ag Ghaly har dermed overteke trona som ubestridt leiar for jihadistane i Sahel-regionen, der Den islamske staten i Stor-Sahara (ISGS) ein periode vart sett på som den farlegaste opprørsgruppa.

Karismatisk leiar

Iyad Ag Ghaly tilhøyrer Ifogha-stammen i Kidal-regionen nord i Mali og leidde på 1990-talet eit tuareg-opprør mot regjeringa i Mali.

Deretter forsvann han ein periode og vigde seg visstnok til forretningsverksemd, før han i 2012 dukka opp igjen og danna Ansar Dine, forsvararane til trua på arabisk.

Gruppa stod dei neste åra bak ei rekkje oppsiktsvekkjande angrep, mellom anna mot Radisson Blu-hotellet i Malis hovudstad Bamako i 2015, der 170 menneske vart tekne som gislar og over 20 vart drepne.

Ansar Dine slo seg saman med tuaregopprørarar i Azawads frigjeringshær (MNLA) og under leiing av den karismatiske Iyad Ag Ghalys tok dei kontroll over store delar av det nordlege Mali, også byane.

Først då Frankrike sende styrkar til landet og etter kvart fekk følgje av FNs fredsbevarande Minusma-styrke, vart opprørarane drivne ut av byane og tilbake til ørkenområda. Der har det likevel vist seg å vere svært vanskeleg å nedkjempe dei.

Sjølve symbolet

– Iyad Ag Ghaly er sjølve symbolet på al-Qaidas strategi i Sahel, konstaterer leiaren for den franske etterretningstenesta DGSE.

– Han tenkjer ikkje på terrorisme, han praktiserer det dagleg og nøler ikkje med å gripe til våpen sjølv, legg han til.

Nestkommanderande for Ag Ghaly Amadou Koufa har òg vorte ein stadig viktigare skikkelse i GSIM. Han tilhøyrer fulani-folket og har bidrege til å nøre opp under eldgamle konfliktar mellom nomadar og bønder, og mellom andre etniske grupper i det sentrale Mali.

Frankrike hevda å ha drepe Koufa i ein militæroperasjon i 2018, men nokre månader seinare dukka han opp i ein ny video, lys levande.

Få resultat

Enkelte ekspertar meiner forhandlingar med GSIMs er den einaste moglegheita om ein vil oppnå ei fredsløysing i Sahel.

Forsøk på å bringe Ag Ghaly og Koufa til forhandlingsbordet har likevel gitt få resultat, og islamistgruppa angrip nesten dagleg regjeringsstyrkar og FN-soldatar.

Frankrike har i dag drygt 5.000 soldatar i Sahel, og FNs Minusma-styrke tel rundt 14.000 soldatar, politifolk og sivilt tilsette.

Norsk bidrag

Frankrike leier òg ein europeisk elitestyrke i Mali, kjent som Takuba-styrken. Noreg avslo å bidra med spesialsoldatar til styrken, men deltek for tida med eit transportfly og 85 personar i FN-styrken i landet.

– Vi er bekymra for den forverra situasjonen i Sahel og forstår godt behovet for å etablere Takuba-styrken. Regjeringa har vurdert dette nøye og konsultert Stortinget. Då vi manglar støtte i Stortinget, har vi komme fram til at Noreg ikkje skal delta i denne styrken no, opplyste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i mars i fjor.

