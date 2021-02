Al Jazeera startar TV-kanal i USA

utenriks

Al Jazeera, som har hovudkontor i Qatar, seier at den nye kanalen «Rightly» skal produsere innhald for sjåarar i USA som «nett no er underrepresenterte i medium i dag».

TV-kanalen blir lansert med eit intervjuprogram som vil vere tilgjengeleg i sosiale medium torsdag. Det er ikkje opplyst når sjølve kanalen går på lufta.

Sjefredaktør for kanalen, Scott Norvell, var òg med på å lansere den høgreorienterte TV-kanalen Fox News i 1996.

I 2013 prøvde Al Jazeera å starte TV-kanalen Al Jazeera America, men han vart lagd ned nokre år seinare fordi han ikkje fekk nok sjåarar.

(©NPK)