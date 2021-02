Båt med rohingyaer sakna i Andamanhavet

utenriks

Båten med flyktningar la ut frå det sørlege Bangladesh for rundt to veker sidan, og ingen veit kvar han no er.

Ifølgje familiemedlemmer av flyktningane skal det ha vore rundt 90 menneske om bord, blant dei barn.

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) har bede den indiske kystvakta hjelpe, men søket etter båten har så langt vore resultatlaust.

Ifølgje Chris Lewa i Arakan Project, som overvakar rohingya-krisa, skal minst åtte ha mista livet om bord i båten, som driv rundt utan motorkraft. Det har ikkje vore kontakt med båten på fleire dagar.

– Vi snakka med dei til å byrje med, men no er dei sporlaust vekk. Dei har verken vatn eller mat, drikk sjøvatn og døyr, seier Lewa.

Nærare 800.000 rohingyaer vart hausten 2017 drivne på flukt over grensa frå Myanmar til Bangladesh, der dei sidan har levd i overfylte leirar.

Tusenvis har sidan prøvd å ta seg vidare sjøvegen i skrøpelege farkostar til land som Malaysia og Indonesia, men hundrevis har omkomme under forsøka.

