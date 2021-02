Danmark startar gjenopninga 1. mars

utenriks

Statsminister Mette Fredriksen og Socialdemokratiet vart onsdag samde med SF, De Radikale og Enhedslisten om at tida er inne for å lempe på koronarestriksjonane.

Dei borgarlege partia er usamde i strategien og sluttar ikkje opp om regjeringsforslaget til gjenopning.

Det er registrert 2.343 koronarelaterte dødsfall i Danmark, der drygt 208.000 har fått påvist smitte. Landet har dermed 40 koronadødsfall per 100.000 innbyggjarar, nesten fire gonger så mange som Noreg som har elleve.

Dei noverande koronatiltaka i Danmark går ut denne veka, og lettane vil derfor skje frå 1. mars.

Butikkar og kultur

Butikkar under 5.000 kvadratmeter får gjenopne, med strenge smittevernkrav, men gjenopninga gjeld ikkje butikkar på kjøpesenter, som framleis må halde stengt.

Butikkar på over 5.000 kvadratmeter får òg halde ope, men må sleppe inn eit avgrensa tal kundar om gongen.

Utandørs kulturinstitusjonar får gjenopne, men med krav om negativ koronatest som ikkje er eldre enn 72 timar.

Idrett

Utandørs idrett og foreiningsverksemd får òg starte opp igjen, og grensa for talet på deltakarar blir heva frå 5 til 25.

Elevane i barne- og ungdomsskulen i Vest- og Nordjylland kan vende tilbake til skulebenken alt måndag. Det same kan elevane i dei vidaregåande skulane i desse delane av landet.

Gjenopninga av skulane varierer elles frå region til region, avhengig av smittesituasjonen. Men planen er at alle vidaregåande skular og høgskular kan gjenopne frå midten av mars.

Uvisse element

Helseminister Magnus Heunicke understrekar at avgjerda om å starte gjenopning er teken i samråd med helsefaglege ekspertar, men at ting kan endre seg raskt.

– Det er ei rekkje uvisse element i utrekningane. Det har vi vore opne om. Skulle det vise seg at det er rom for ytterlegare opning, så er vi klare til å diskutere det med partia, seier han.

Enhedslisten skulle gjerne ha opna meir opp, men forstår at det er nødvendig å halde igjen.

– Vi ville gjerne opne meir, men blir nøydde til å ta omsyn til at smitten ikkje blussar veldig opp og risikoen for at helsevesenet blir overbelasta, tvitrar talspersonen til partiet Mai Villadsen.

(©NPK)