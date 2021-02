Islands statsminister: Kampen mot koronaen har gått betre enn venta

utenriks

Dei siste to vekene er det berre registrert åtte nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar på Island.

Smittetrykket er i praksis det lågaste i Europa. Berre Vatikanstaten, med færre enn tusen innbyggjarar, ligg for tida lågare.

Også Noreg ligg heilt i teten – men smittetrykket her er nesten ni gonger så høgt som på Island.

– Kampen vår mot pandemien har gått betre enn forventa, seier den islandske statsministeren Katrín Jakobsdóttir til nyheitsbyrået DPA.

Omgitt av hav

Situasjonen gjer at Island no blir målt mot ein annan øystat: New Zealand.

Her er smittetrykket endå lågare enn på Island. Begge landa har tilsynelatande handtert pandemien betre enn dei aller fleste andre.

Høgst sannsynleg har begge landa drege fordel av å vere omgitt av hav. Island har dessutan berre 364.000 innbyggjarar.

Men Katrín Jakobsdóttir peikar på ei rekkje andre faktorar når ho skal forklare dei imponerande tala.

– Dette er nøkkelen til suksessen vår: Lett tilgang til testar, smittesporing og ei vitskapleg tilnærming, seier ho.

Strengt ved grensa

I tillegg har Island strenge reglar for innreise. Dei som har komme med fly eller skip, har vore nøydde til å vise fram ein negativ koronatest som ikkje er meir enn 72 timar gammal.

Deretter er det ein ny test ved framkomst, opptil seks dagar i karantene og endå ein test etter dette.

Karantene er dessutan obligatoriske for alle islendingar som har vore i kontakt med smitta. At befolkninga har stor tillit til smittevernstyresmaktene, gjer at dei aller fleste følgjer reglane.

Opna ølkranene

Strategien har gitt svært gode resultat dei siste månadene. Etter ein smittetopp i oktober i fjor, gjekk tala raskt nedover.

Dei låge smittetala har gjort det mogleg å trappe ned nokre av smitteverntiltaka. Nyleg fekk utestadane lov til å opne igjen og servere alkohol, så lenge dei stengjer dørene innan klokka 22.

Også treningssentera har opna for enkeltpersonar som vil ta seg ei treningsøkt.

Styresmaktene har i tillegg innført ei ordning med vaksinepass. Dei som allereie er vaksinerte, får eit digitalt sertifikat.

Utlendingar som har liknande dokumentasjon, kan sleppe testing og karantene ved innreise. Det har tent eit håp for Islands hardt ramma turistnæring.

(©NPK)