Jordskjelv på Island – ikkje meldt om skadde

Det første skjelvet ramma Island i 10-tida, rundt 35 kilometer sørvest for hovudstaden Reykjavik, ifølgje rikskringkastaren RÚV.

Det er sidan då registrert fleire skjelv, mellom dei tre store.

Skjelva skal ha hatt ein styrke på inntil 5,7, og kunne kjennast godt i Reykjavík. Borgarmeisteren i den nærliggjande kommunen Grindavík seier det ikkje er meldt om skadde eller store øydeleggingar.

Folk blir likevel oppmoda til å vere forsiktige og sikre lause gjenstandar. Det er meldt om at bilete og gjenstandar på hyller har ramla ned.

Same område vart ramma av over 20 jordskjelv i 2017. Skjelva gjekk då føre seg i fleire dagar. Det er ingen indikasjon på om det same vil skje no.

