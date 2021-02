Springsteen bøtelagt for tequila-drikking i park

utenriks

I eit rettsmøte onsdag erkjende påtalemakta at alkoholnivået i blodet til 71-åringen ikkje var høgt nok til at han kunne straffast for fyllekøyring.

Springsteen vart stansa av politiet i ein nasjonalpark i Sandy Hook i New Jersey i november i fjor. Han vart meld for ruspåverka køyring, omsynslaus ferdsel og forbruk av alkohol på eit avsperra område.

Det siste punktet erkjende han straffskuld for framfor ein føderal dommar og 100 tilskodarar på ein videokonferanse.

– Eg tok to små slurkar tequila, sa Springsteen og innrømde at han visste at det var ulovleg å drikke alkohol i parken.

Saka stod i ein føderal domstol sidan parken er føderal mark. Springsteen vart pålagt ei bot på 500 dollar, tilsvarande 4.200 kroner, pluss drygt 300 kroner i avgifter.

– Eg trur eg kan betale det umiddelbart, æra dommar, sa Springsteen.

I ein e-post skriv advokaten til musikaren Mitchell Ansell at Springsteen er tilfreds med utfallet i retten.

Ifølgje politidokument fortalde Springsteen til politiet den gong at han hadde teke to slurkar dei 20 minutta før han vart arrestert på motorsykkelen sin.

Då han tok ein blåsetest på parkvaktstasjonen, viste han at han hadde ein promille på 0,2. Det er ein firedel av promillegrensa i New Jersey.

