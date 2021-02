Syrer dømd for krigslovbrot av tysk domstol

utenriks

Den tidlegare obersten Eyad al-Gharib vart dømd til fire og eit halvt år i fengsel for å ha vore delaktig i lovbrot mot menneskja. Han var tiltalt for å ha bidrege til at demonstrantar som protesterte mot regimet til Bashir al-Assad i 2011, vart torturerte, melder Al Jazeera.

Dommen byggjer på det folkerettslege prinsippet om universaljurisdiksjon, som lèt statar etterforske og dømme personar for alvorlege lovbrot, som tortur og folkemord, sjølv om dei har funne stad i andre land.

Tyskland har òg teke ut tiltale mot Anwar Raslan for drap på 60 personar og tortur av rundt 4.000 andre i Syria.

