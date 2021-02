Trudeau: USAs klimaleiarskap har vore sårt sakna

utenriks

Det digitale møtet var det første Biden har halde med ein utanlandsk statsleiar sidan han tok over som president 20. januar.

– Endå ein gong takk for at du tek ansvar for å handtere klimaendringane. USAs leiarskap har vore sårt sakna dei siste åra, sa Trudeau i starten av møtet.

Trudeau og Biden vart samde om å jobbe saman for å oppnå nullutslepp innan 2050.

– Det er ikkje noko vi ikkje kan oppnå dersom vi forpliktar oss til det, sa Biden etter videomøtet.

Presidenten, som på den første arbeidsdagen sin tok opp att USAs deltaking i Parisavtalen, har gjort kampen mot klimaendringar til ei av fanesakene sine.

Canada og USA vart òg samde om å jobbe for å eliminere rasisme frå staten, fremje ei inkluderande økonomisk gjenoppbygging som støttar bedrifter som blir drivne av kvinner og minoritetar, og vidare forsvarssamarbeid.

(©NPK)