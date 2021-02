USA beordrar fleire inspeksjonar av flymotorar

utenriks

– Amerikanske flyselskap som har fly med Pratt & Whitney PW4000-motor, må undersøkje desse motorane før vidare flyging, skriv FAA i ei fråsegn tysdag.

Eit Boeing 777 frå United Airlines fekk problem med den høgre motoren kort tid etter avgang frå Denvers internasjonale lufthamn laurdag.

FAA konkluderte måndag med at blada på Pratt & Whitney PW4000-motoren til flyet var årsaka til det dramatiske motorhavariet, og flyprodusenten Boeing bad same dag om at alle 777-fly blir sette på bakken.

Luftfartsstyresmaktene har bestemt at det må gjerast ei termisk og akustisk undersøking av motorblada. Ei såkalla TAI-undersøking kan avdekkje sprekkar som ikkje kan sjåast under ein visuell inspeksjon, skriv FAA.

