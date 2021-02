Venezuela utviser EUs ambassadør

utenriks

Utviklinga på onsdag skjer dagen etter at Venezuelas nasjonalforsamling bad regjeringa utvise EU-ambassadør Isabel Brilhante Pedrosa.

Nasjonalforsamlinga er kontrollert av partiet til president Nicolas Maduros.

Utanriksministrane i EU vart måndag samde om å sanksjonere ytterlegare. 19 venezuelanarar som blir skulda for menneskerettsovergrep og for å undergrave demokratiet. Dermed er totalt 55 medlemmer av regimet til Maduro gjenstand for EU-sanksjonar i form av sperring av kontoar og reiseforbod.

(©NPK)