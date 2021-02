Amnesty: 14 personar drepne på «religiøs stad» i Den sentralafrikanske republikken

utenriks

Vitnesbyrd, satellittbilete og fotografiske analysar stadfestar drapa, opplyser menneskerettsorganisasjonen. Åstaden blir beskriven som ein religiøs stad, utan at dette blir spesifisert nærare.

Fleire av dei 14 lika som er dokumenterte på video, har ikkje på seg militære klede. Opptaket viser òg ei kvinne og eit barn.

– Vi kan ikkje vere sikre på at alle offera var sivile, men vi er sikre på kvinna og barnet, seier Abdoulaye Diarra i Amnesty til nyheitsbyrået AFP.

Organisasjonen tek no til orde for ei uavhengig etterforsking av hendinga. Bambari ligg midt i Den sentralafrikanske republikken og er den femte største byen i landet.

Tok tilbake byen

Det er ikkje kjent kva slags type religiøs stad som skal ha vore åstad for drapa. I Den sentralafrikanske republikken er kristendom, katolisisme følgd av protestantisme, dei dominerande religionane, men det er òg ein muslimsk minoritet og dessutan andre religiøse retningar.

Drapa skjedde i samband med at regjeringsstyrkar tok tilbake kontrollen over Bambari frå opprørarar 16. februar. Styresmaktene erklærte «total frigjering» dagen etter.

Eit medisinsk senter som blir støtta av Leger Uten Grenser (MSF), vart treft av kuler og eksplosiv under angrepet. 36 pasientar med krigsskadar, inkludert åtte kvinner og ni barn, skal ha vorte behandla ved senteret.

Styresmaktene har sagt at dei tok mange fangar under omleiringa, men har ikkje oppgitt tal på militære eller sivile dødsfall.

Opprørsgrupper

Seks opprørsgrupper samla seg mot sitjande president Faustin Archange Touadera i forkant av valet i midten av desember i Den sentralafrikanske republikken. Sidan januar har regjeringsstyrkar svart på offensiven.

Onsdag tok regjeringsstyrkar over ein av tidlegare president François Bozizes skansar i byen Bossangoa, 280 kilometer nord for hovudstaden Bangui, ifølgje statsminister Firmin Ngrebada. Bozize vart skulda for kuppforsøk i desember, men har nekta for å ha støtta opprørsgruppene.

To tredelar av Den sentralafrikanske republikken vert kontrollert av militsgrupper. Fleire tusen har vorte drepne i konfliktar sidan 2013, og meir enn ein firedel av befolkninga på 4,9 millionar menneske har flykta frå valden. 675.000 er flyktningar i naboland.

(©NPK)