Avis: Spionskulda russar utvist frå Sverige

utenriks

Utvisinga er Sveriges svar på at Russland for nokre veker sidan utviste ein svensk diplomat stasjonert i St. Petersburg, skriv avisa onsdag kveld.

Dagens Nyheter erfarer at mannen jobba under dekke ved den russiske ambassaden og at svenske styresmakter er «overtydde om at den 35-årige mannen jobbar for den russiske etterretningstenesta».

Ifølgje avisa forlét han Sverige sist laurdag, kort tid etter at han vart erklært persona non grata av det svenske utanriksdepartementet.

– UD kan stadfeste at medarbeidaren har forlate landet, skriv departementet til den svenske avisa.

I byrjinga av februar utviste Russland diplomatar frå Sverige, Polen og Tyskland fordi dei visstnok skal ha delteke i demonstrasjonar til støtte for regimekritikaren Aleksej Navalnyj.

Den svenske diplomaten som er utvist frå Russland, deltok i ein demonstrasjon i St. Petersburg 23. januar, ifølgje russiske styresmakter. Svenske styresmakter seier diplomaten berre observerte protesten.

Tidlegare i veka vart ein 47 år gammal svensk konsulent tiltalt for å spionere for Russland. Mannen skal visstnok ha selt informasjon om selskapa Volvo og Scania til Russland. Det har sett Sveriges tryggleik i fare, ifølgje påtalemakta.

