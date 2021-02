utenriks

Tai vart torsdag grilla i Senatets finanskomité i samband med prosessen som må til for at ho blir godkjend for stillinga.

– Toll er ein svært viktig del av verktøyboksen vår med hjelpemiddel for å skape rettferdig handel, sa Tai.

Fråsegna er eit tydeleg signal om at USA under Joe Biden ikkje har planar om noka heilomvending etter Donald Trumps harde linje overfor mellom anna Kina.

Tai signaliserte òg støtte for å halde oppe tollen til Trump-administrasjonen på importert stål og aluminium.

(©NPK)