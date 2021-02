Hellas' statsminister avviser at han har prøvd å dekkje over overgrepsskandale

utenriks

Opposisjonen og medium som støttar opposisjonen, dreg det offentlege ordskiftet gjennom ein sump og spreier «demagogisk gift», hevda Mitsotakis i ein tale i nasjonalforsamlinga torsdag.

Den siste tida har gresk kulturliv vorte ramma av ei rekkje skandalar. Det same gjeld idrettsmiljø og utdanningsinstitusjonar, og heile kultursektoren blir hevda å vere prega av fryktkultur og overgrep.

Skandalane toppa seg førre helg då Dimitris Lignadis, ein nyleg avgått kunstnarisk leiar for det greske nasjonalteateret, vart arrestert mistenkt for valdtekt av mindreårige, blant dei òg migrantbarn.

Debatten i nasjonalforsamlinga kom i kjølvatnet av at Lignadis skal forklare seg for påtalemakta om skuldingane. Han har teke sterkt avstand frå påstandane i politiavhøyr sidan helga. Han seier at han er offer for giftig ryktespreiing.

Det venstreorienterte opposisjonspartiet Syriza har skulda statsministeren for å prøve å dekkje over saka og hevdar at han og Lignadis er personlege venner, noko Mitsotakis har avvist på det sterkaste.

Skandalane har ført til krav om at kulturminister Lina Mendoni må gå av, noko Mitsotakis så langt har nekta å etterkomme.

(©NPK)