Rohingya-båt funnen drivande av indisk kystvakt

Båten har vore sakna etter at det tidlegare vart meldt at han hadde drive rundt i rundt to veker etter å ha fått motorstans, og at minst åtte personar skal ha mista livet. Mange andre lir av ekstrem dehydrering og svolt sidan båten har gått tom for mat og drikke.

– Vi forstår at den indiske kystvakta hjelpte til med mat, vatn og noko medisinsk hjelp måndag, seier talsperson Catherine Stubberfield for FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) torsdag.

Flyktningane bør få gå i land ved næraste trygge hamn, seier ho.

Det er førebels ikkje kjent kor mange personar som er redda. Ifølgje familiemedlemmer av flyktningane skal det ha vore rundt 90 menneske om bord, blant dei fleire barn.

Menneskesmuglarane forlét skipet for fleire dagar sidan, ifølgje Stubberfield.

Båten med flyktningar la truleg ut frå distriktet Cox's Bazar i det sørlege Bangladesh. Gruppa Arakan Project, som overvaker rohingya-krisen, hadde kontakt med båten ei stund, men hadde onsdag ikkje hatt kontakt med dei på fleire dagar.

Nærare 800.000 rohingyaer vart hausten 2017 drivne på flukt over grensa frå Myanmar til Bangladesh, der dei sidan har levd i overfylte leirar.

Tusenvis har sidan prøvd å ta seg vidare sjøvegen i skrøpelege farkostar til land som Malaysia og Indonesia, men hundrevis har omkomme under forsøka.

