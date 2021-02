Stor studie: Pfizer-vaksinen er 94 prosent effektiv

utenriks

Artikkelen er publisert i New England Journal of Medicine og er den første fagfellevurderte som inkluderer forsking i den verkelege verda.

Resultata viser òg at vaksinen gir sterkt vern mot infeksjon, noko som gjer at den kan hindre vidare smitteoverføring.

– At vaksinen verkar så bra i den verkelege verda viser at vi har verkemidla til å bli gjere slutt på covid-19, dersom landa i verda verkeleg vil det, seier virolog Ben Neuman ved Texas A & M University som ikkje deltok i studien.

Forsøka vart gjorde mellom 20. desember 2020 og 1. februar 2021, ein periode der den britiske virusvarianten hadde spreidd seg til Israel.

Rundt 1,2 millionar menneske vart delte opp i like grupper der ein del var vaksinerte og ein uvaksinerte. Dei uvaksinerte som er med i forskingsprosjektet, er nøye utvalt. Kvar person skal på ei rekkje kriterium vere lik ein som er i den vaksinerte gruppa.

Forskarane fann at vernet mot infeksjon var på 57 prosent mellom dag 14 og 20 etter første dose. Etter at andre dose av vaksinen var gitt, steig det til 94 prosent etter sju dagar – tett opp mot dei 95 prosent som vart oppnådde i fase tre av dei kliniske studiane.

Personane som fekk den andre dosen var òg godt beskytta mot sjukehusinnlegging og død som følgje av covid-19, men dei nøyaktige tala her er mindre tungtvegande på grunn av det relativt låge talet på tilfelle.

Studien fann òg at personar som fekk to dosar av vaksinen, hadde 92 prosent lågare risiko for å bli smitta samanlikna med dei som ikkje var vaksinert. Sjølv om dette funnet er oppmuntrande, peikar forskarane og andre ekspertar på at det trengst fleire bekreftande resultat for å slå det fast.

(©NPK)