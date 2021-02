Tiltrua til EUs økonomi aukar igjen

utenriks

Etter ein nedtur i januar, steig den såkalla ESI-indikatoren med 1,9 poeng i februar. Oppgangen er den same i heile EU som i eurosona. For heile unionen ligg indikatoren på 93,1, medan hab er marginalt høgare for dei 19 eurolanda: 93,4.

Oppgangen er driven fram av auka tiltru til industrien, tenesteytande sektor og blant forbrukarane. For handelsstanden gjekk tiltrua noko ned, medan ho er omtrent uendra i byggjebransjen.

Blant dei store EU-landa er oppgangen mest markant i Polen (+4,7 poeng), Italia (+4,4 poeng) og Tyskland (+3 poeng). I Spania fall ESI-indikatoren med 3,2 poeng. Nederland opplevde òg ein nedgang, men med meir beskjedne 1,3 poeng.

Koronakrisa sende indikatoren ned til ein botnnotering på 60-talet i april i fjor. Deretter auka forventningane gjennom sommaren, medan utviklinga på seinhausten og vinteren har vore meir variabel.

Det er framleis eit stykke opp til nivået før pandemien slo til. I januar i fjor låg ESI på 103 poeng i EU og 103,4 poeng i eurosona.

Sysselsetjingsindikatoren EEI aukar òg i begge regionane. I dei 27 EU-landa er han opp 1,7 poeng til 91,9, medan auken i eurosona er på 1,8 poeng til 90,9.

