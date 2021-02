Trumps skattepapir overlevert til statsadvokaten

utenriks

Talsperson for Vances kontor, Danny Frost, opplyser om utviklinga torsdag overfor mellom anna NBC News.

Trump og advokatane hans har prøvd å stanse utleveringa i eitt og eit halvt år. Han gjekk på eit stort nederlag måndag då Høgsterett avviste forsøket hans på å halde skattemeldingane hemmeleg og vedtok at han måtte overgi dei.

Vance etterforskar Trump og organisasjonen Trump Organization. Skuldingane mot den tidlegare presidenten og eigedomsmogulen er førebels uklare, men ifølgje The New York Times tyder rettsdokument på at han blir etterforska for skatte- og forsikringskriminalitet.

