USAs finansminister ber G20-landa halde oppe krisestøtte til økonomien

– Viss det er eit tidspunkt der ein skal ta skikkeleg i, så er det no, skriv ho i eit brev i forkant av det digitale G20-møtet på fredag for finansministrane i landa.

Yellen understrekar behovet for internasjonalt samarbeid og skriv at ikkje noko land kan erklære siger over dei noverande krisene åleine.

– Samarbeidet vårt har aldri hatt større betydning. Dette er ein augneblink skapt for handling og for fleirnasjonalt samarbeid, skriv Yellen, som også ber om meir støtte til Covax, ein allianse som skal sørgje for at koronavaksinane òg blir distribuert til fattige land.

