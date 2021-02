Amnesty: Eritreiske soldatar drap fleire hundre sivile i Etiopia

utenriks

– Eritreiske styrkar drap systematisk hundrevis av sivile i det som ser ut til å vere lovbrot mot menneskeslekta, seier Deprose Muchena i Amnesty International.

I rapporten «The Masscre in Axum»dokumenterer Amnesty det som kan vere den største massakren i Tigray-konflikten.

Amnesty har intervjua 41 overlevande og augnevitne til massakren, som fortel korleis soldatane skaut sivile som prøvde å flykte, stilte opp menn på rekkje og skaut dei i ryggen og banka opp «hundrevis, om ikkje tusenvis» av andre menn. Etterlatne vart nekta å gravleggje dei døde.

Vitne og satellittfoto

Amnesty har òg ved hjelp av satellittbilete verifisert hendingane 19. november, då Etiopias mest heilage by opplevde vilkårlege granatangrep, omfattande plyndring og øydeleggingar, og det vart grave massegravar ved to av kyrkjene i byen.

– Bevisa er overbevisande og peikar mot ein forferdeleg konklusjon. Etiopiske og eritreiske styrkar utførte ei rekkje krigslovbrot då dei prøvde å ta kontroll over Axum, seier Muchena.

I byen finst eldgamle ruinar og kyrkjer som er av stor betydning for Etiopias ortodokse truande.

– I dei ni dagane som følgde, utførte eritreiske soldatar omfattande plyndring av sivile eigedommar og utanomrettslege avrettingar, seier Muchena.

Funna til Amnesty skal takast på alvor, seier leiar Daniel Bekele i Den etiopiske menneskerettskommisjonen til nyheitsbyrået AP.

Kommisjonen, som står etiopiske styresmakter nær, har gjennom førebelse undersøkingar avdekt «drap på eit hittil ukjent talet på sivile utførte av eritreiske soldatar» i Axum.

Skjedde i det skjulte

I starten av november innleidde Etiopias statsminister Abiy Ahmed ein militæroffensiv mot Tigray-folk frigjeringsfront (TPLF) etter eit angrep mot ein militærbase.

Abyi, som vart tildelt Nobels fredspris i 2019 for å ha slutta fred med nabolandet Eritrea, kunngjorde offensiven medan merksemda i verda var retta mot valkampen i USA.

Fleire organisasjonar har sidan kravd tilgang til Tigray for å undersøkje påstandar om overgrep frå begge sider, og for å hjelpe fleire millionar menneske med naudhjelp.

Statsministeren har avviser dette som utanlandsk innblanding. Han erklærte siger over opprørarane i november og sa i byrjinga at ingen sivile hadde mista livet.

Fleire rapportar

Dei siste vekene har det komme fleire rapportar og skildringar av det som har skjedd. Human Rights Watch (HRW) har skulda etiopiske styrkar for overgrep mot sivile under dei første vekene til Tigray-offensiven, og organisasjonen har bede FN granske moglege krigsbrotsverk.

Både bustader, sjukehus, skular og marknader vart angripne då etiopiske regjeringsstyrkar innleidde offensiven mot Tigrays regionale styresmakter i november, ifølgje HRWs rapport for to veker sidan.

Fleire vitne, mellom andre ein diakon ved den mest heilage ortodokse kyrkja i landet i Axum, har gitt nyheitsbyrået AP ei detaljert skildring av hendingane. Diakonen var med på å telje og gravleggje dei drepne og trur at rundt 800 vart drepne i og rundt byen i løpet av få dagar.

Motstridande frå Etiopia

Etiopiske styresmakter har komme med motstridande svar, konfrontert med opplysningar om nærværet til dei eritreiske soldatane i Tigray.

Etiopias forsvarsminister Kenea Yadeta nekta i november for at Eritrea hjelpte under militæroffensiven i Tigray.

7. januar stadfesta likevel generalmajor Belay Seyoum under ein pressekonferanse i Mekele at eritreiske soldatar hadde kryssa grensa.

– Ein styrke vi ikkje ønskjer, har komme inn. Var det vi som inviterte dei? Nei. Dei kom på eiga hand, la det vere heilt klart, sa han ifølgje Reuters.

Eritrea nektar

Eritreas utanriksminister Osman Saleh Mohammed nektar for at styrkane i landet hjelper etiopiske regjeringsstyrkar i Tigray.

– Vi er ikkje involverte. Det er propaganda, sa han til The Guardian 8. desember.

Eritreiske styresmakter har så langt ikkje kommentert skuldingane i Amnesty-rapporten om massakren i Axum.

NTB prøvde fredag å få ein kommentar frå ambassaden i landet i Stockholm, som er sideakkreditert til Noreg, men utan å lykkast.

(©NPK)