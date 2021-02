Austerrike vurderer vaksinesamarbeid med Russland

utenriks

President Vladimir Putin og statsminister Sebastian Kurz diskuterte eit mogleg vaksinesamarbeid på telefon fredag.

Ifølgje ei kunngjering frå Kreml diskuterte dei mellom anna «moglege leveransar av Sputnik V-vaksinen til Austerrike, og felles produksjon av den».

EU blir kritisert for treg vaksinasjon og fleire medlemsland, blant dei Tyskland og Spania, har vist interesse for den russiske vaksinen, som enno ikkje er godkjend for bruk i medlemslanda.

Ungarn har valt å oversjå dette og har på eiga hand godkjent og teke Sputnik V-vaksinen i bruk.

(©NPK)