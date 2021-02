EU-presidenten: Eit sterkt Europa betyr eit sterkt Nato

utenriks

EU-presidenten vil vere ein sterk partnar og jobbe tett med alliansen.

– Eit sterkt Europa gir eit sterkt Nato, sa EU-president Charles Michel då møtet var over. Han sa òg at han gledde seg til å jobbe med USAs nye regjering og styrkje det transatlantiske bandet.

– Joe Biden har sagt at USA er tilbake, og Europa er klar til å yte skjerven vår som ein sterk partnar, sa Michel i Brussel.

Samtidig ønskjer EU å styrkje moglegheita til å handle på eiga hand for å forsvare interessene sine og fremje verdiane sine. Også EU-kommisjonens leiar seier at eit godt samarbeid med Nato er høgt prioritert.

– Vi hadde ein god samtale med Stoltenberg. Han peika på truslar og utfordringar vi står overfor. Nokre stader taklar vi desse saman med Nato, men det er òg andre stader der EU deltek utan Nato, i FN-oppdrag og våre eigne oppdrag, og det må EU vere i stand til, understreka Ursula von der Leyen.

– Står overfor same utfordringar

Samarbeid var òg gjennomgangstonen frå Stoltenberg på veg inn til møtet. Han sa at samarbeidet mellom Nato og EU aldri har vore viktigare og aldri har vore sterkare.

– Vi står overfor dei same utfordringane, sa Nato-sjefen. Som ved tidlegare høve trekte han fram terror, cyberangrep, den kinesiske framveksten, eit meir aggressivt Russland og konsekvensane av klimaendringane.

– Ingen land eller kontinent kan takle dette åleine. Ikkje Europa og ikkje Nord-Amerika. Men Europa og Nord-Amerika saman.

Strategisk viktig nabolag

Eit anna fellesskap EU-leiarane trekte fram og som vart diskutert på andre dagen til toppmøtet, var partnarskapet med naboane på den andre sida av Middelhavet.

– Vi har ei felles historie og felles prioriteringar. Vi må verne den kollektive tryggleiken og handtere utfordringar knytt til mobilitet og migrasjon, og vi må kunne tilby gode framtidsutsikter for unge menneske på begge sider av Middelhavet, sa Michel.

– Middelhavsregionen er strategisk viktig. Tryggleiken og stabiliteten i regionen er tett samanvove, supplerte von der Leyen.

Raskare vaksinasjon

Toppmøtet, som strekte seg over to dagar, vart avslutta tidleg fredag ettermiddag. Den førre dagen var i sin heilskap vigd kampen mot pandemien.

– Den første prioriteten vår er raskare produksjon og leveransar av vaksinar til heile EU. Vi vil jobbe med industrien for å finne ut kvar flaskehalsane er, sikre forsyningslinene og auke produksjonen, sa Michel torsdag kveld.

Leiarane for dei 27 EU-landa uttrykte uro for dei nye virusvariantane og understreka at det framleis vil vere behov for restriksjonar på ikkje-naudsynte reiser.

– Men det er viktig at tiltaka er forholdsmessige. Samtidig må vi sikre flyten av varer i den felles marknaden vår, seier EU-presidenten.

Ingen vaksinepass førebels

Som venta vart det ikkje noka avklaring om vaksinesertifikat, også omtalt som vaksinepass, på møtet, men leiarane lova å halde fram med å jobbe med dette. Det er særleg landa i sør, som har ei stor og viktig turistnæring, som har vore pådrivarar for slike sertifikat. Håpet er at det kan bidra til å opne opp meir, også for reiser.

– Alle er samde om at vi treng vaksinesertifikat, sa Angela Merkel. Ifølgje Reuters meiner ho at digitale sertifikat som tillèt at folk reiser i Europa, kan vere klare til sommaren.

