Redningspakke gav inntektshopp for amerikanarane

Trass i den markante inntektsauken, gjekk forbruket opp med meir beskjedne 2,4 prosent, viser offisielle tal. Det tyder på at forbrukarane er meir tilbakehaldne med å bruke pengar, trass hjelpa frå styresmaktene.

Sjekkane er ein del av redningspakken Kongressen vedtok i desember. Mange har sagt at den statlege hjelpa er for liten og at ho kjem for seint.

Den føretrekte konsumprisindeksen frå sentralbanken viser ein auke i prisnivået på 0,3 prosent i januar. Prisane var då 1,5 prosent høgare enn i same månad året før.

