Rundt 300 jenter truleg kidnappa frå skule i Nigeria

Væpna menn kidnappa jentene frå ein offentleg vidaregåande skule i Jangebe i delstaten Zamfara tidleg fredag, opplyste ein representant for lokale styresmakter, Zailania Bappah, til BBC.

Angrepet mot skulen skjedde i 1-tida natt til fredag, då rundt 100 menn trengde seg inn på skulen, sa leiar for tryggleik i delstaten, Abubakar Dauran, til det nigerianske nyheitsbyrået NAN.

– Dei kom til skulen i køyretøy, stadfestar kommunikasjonssjefen i delstaten Tunau Anka til nyheitsbyrået AFP.

– Dei tvinga nokre av jentene til å marsjere av stad, sa han.

Bortførte nesten heile skulen

– Over 300 jenter er sakna etter at vi har gjort oss ferdig med å telje dei attverande elevane, seier ein lærar, som ønskjer å vere anonym, til AFP.

Ifølgje skulen er det berre 54 elevar igjen.

– Eg er på veg til Jangebe. Eg fekk ein telefon om at skulen vart invadert av bandittar som bortførte elevane. Eg har to døtrer ved skulen, seier forelder Sadi Kawaye.

Samtidig som kidnappinga gjekk føre seg, gjennomførte gruppa òg eit angrep på ein nærliggjande militærbase, opplyser den lokale innbyggjaren Musa Mustapha til nyheitsbyrået AP.

Angrepet hindra soldatar og tryggingsstyrkar i å rykkje ut til skulen, der bortføringa gjekk føre seg i timevis.

Unicef krev vern

FNs barnefond Unicef fordømmer bortføringa.

– Målretta og vilkårlege angrep på elevar, lærarar, akademikarar og tilsette ved utdanningsinstitusjonar og skular er uakseptabelt, skriv organisasjonen på Twitter fredag formiddag.

– Vi treng umiddelbar handling for å verne framtida til barn og unge påverka av konflikt.

Fleire bortføringar

Væpna kriminelle grupper har dei siste åra trappa opp angrep mot skular og landsbyar i Nigeria. Sist veke vart 42 personar bortførte frå ein skule i nabodelstaten Niger, og i desember vart over 300 gutar kidnappa frå ein skule i delstaten Katsina. Gutane vart etter kvart sette fri etter samtalar med styresmaktene.

Kidnapparane krev løysepengar, og dei utset ofte offera for seksuelle overgrep og vald.

Nigeria har sett inn hæren mot dei kriminelle gruppene, men angrepa held fram. Samtidig er landa prega av eit jihadistopprør og etniske konfliktar og spenningar.

Chibok-bortføringa

Det er frykt for at dei kriminelle gjengane også er i ferd med å utvikle tettare band til jihadistopprørarane.

Ei av kidnappingane som vakte mest internasjonal oppsikt, bortføringa av 276 jenter frå ein skule i Chibok i 2014, vart utførte av jihadistgruppa Boko Haram. Kidnappinga førte til den internasjonale kampanjen #BringBackOurGirls, som mange vestlege politikarar og kjendisar engasjerte seg i.

Boko Harams leiar Abubakar Shekau tok på seg ansvar for bortføringa. I ein video hevda han at jentene var konverterte til Islam og at han ville sørgje for at dei vart selde som sexslavar.

I dei sju åra som er gått sidan Chibok-kidnappinga, har mange av jentene og kvinnene klart å kome seg unna. Men framleis er rundt 100 sakna.

