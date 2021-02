utenriks

– Han er overført dit han skal, i samsvar med dommen, seier Aleksandr Kalasjnikov til nyheitsbyrået Ria Novosti.

Navalnyj vart dømt til to og eit halvt år i arbeidsleir for brot på meldeplikta etter ein vilkårsdom for svindel frå 2014.

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International opplyste denne veka at dei ikkje lenger ser på den russiske opposisjonspolitikaren for å vere ein samvitsfange, men vil framleis jobbe for å få han sett fri.

