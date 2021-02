Stoltenberg: Samarbeid mellom Nato og EU har aldri vore viktigare

utenriks

– Med den nye leiinga i USA har vi ein unik sjanse til å byrje på eit nytt kapittel i det transatlantiske forholdet, sa Stoltenberg då han og EU-president Charles Michel møttest fredag morgon.

Nato-sjefen takka EU for innsatsen mot koronapandemien, men minte om at mange av utfordringane Nato, EU og verda står overfor ikkje har vorte sette på vent under pandemien. Igjen trekte han fram terror, cyberangrep, den kinesiske framveksten, eit meir aggressivt Russland og konsekvensane av klimaendringane.

– Ingen land eller kontinent kan takle dette åleine. Ikkje Europa og ikkje Nord-Amerika. Men Europa og Nord-Amerika saman.

Stoltenberg minte verten på at 90 prosent av EUs befolkning bur i eit NATO-land og at dei to blokkene har mykje felles.

– Vi har dei same naboane og står overfor dei same utfordringane. Samarbeid mellom Nato og EU har aldri vore viktigare, og det har aldri vore sterkare, sa Stoltenberg på veg inn til møtet.

EU-presidenten trekte òg fram felles interesser og nemnde eit ønske om «meir stabilitet og føreseielegheit i vårt nærmaste nabolag».

Forholdet til naboane på den andre sida av Middelhavet blir eit eige tema på videotoppmøtet, som blir avslutta fredag.

