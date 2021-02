USA bomba mål i Syria – minst 22 drepne

utenriks

Flyangrepa torsdag var retta mot anlegg nær grensa mot Irak. Forsvarsdepartementet Pentagon kallar operasjonen ei gjengjelding for eit rakettangrep i Irak tidlegare denne månaden.

– Vi er sikre på at målet vart brukt av dei same sjiamuslimske militsfolka som utførte angrepet i Irak, seier USAs forsvarsminister Lloyd Austin.

Han legg til at han er trygg på at «vi veit kva vi ramma».

– Lastebilar med ammunisjon

Det var nyheitsbyrået Reuters som først omtalte angrepa, med tilvising til anonyme kjelder. Deretter vart det stadfesta av Pentagon.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) seier minst 22 proiranske militsmedlemmer vart drepne i angrepet som skjedde i den syriske provinsen Deir ez-Zor, rett over grensa frå den irakiske byen al-Qaim.

– Angrepa øydela tre lastebilar med ammunisjon, seier SOHRs direktør Rami Abdulrahman.

USA har ikkje oppgitt tal på døde og såra hittil. Ei irakisk militærkjelde seier ifølgje AP at éin person vart drepen og ei rekkje andre vart såra.

Ifølgje Abdulrahman var dei drepne medlemmene av den proiranske paramilitære gruppa PMF. SOHR seier seinare at dei drap tilhøyrde militsgruppene Kait'ib Hizbollah og Hashd al-Shaabi.

– Proporsjonal respons

Ein talsmann for Pentagon, John Kirby, seier angrepa øydela fleire anlegg ved ein kontrollpost ved grensa mot Irak. Kontrollposten blir visstnok brukt av fleire iranskstøtta militsgrupper.

– Samtidig har vi handla medvite med mål om å trappe ned den spende situasjonen aust i Syria og i Irak, seier han.

Angrepet på syrisk jord er i strid med folkeretten, seier jussprofessor Mary Ellen O'Connell ved Notre-Dame Law School. Bruk av militær makt på territoriet i eit anna land er berre lovleg dersom det forsvarande landet har vorte angripe av det aktuelle landet. Desse kriteria var ikkje oppfylte, seier ho.

Pentagon omtaler angrepa som ein «proporsjonal militær respons» og ein klar beskjed om at Biden vil handl for å verne amerikanske og allierte styrkar.

Gjengjelding

Ifølgje USA var flyangrepa gjengjelding for eit rakettangrep mot flyplassen i Arbil nord i Irak 15. februar. Her vart éin sivilt tilsette drepne og fleire andre såra, blant dei ein amerikansk soldat.

Ei lite kjend militsgruppe som kallar seg vaktarane til Blod-brigaden, hevda å ha stått bak dette angrepet. Ei veke seinare vart det skote rakettar mot USAs ambassade i Bagdad, utan at nokon vart såra.

Iran sa denne veka at dei ikkje har noko samband til gruppa. Iranskstøtta grupper har splitta seg i fleire grupper sidan det USA-styrte angrepet som drap den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad for eitt år sidan. Soleimani og den irakiske militsleiaren Abu Mahdi al-Muhandis, som også vart drepne i angrepet, var nøkkelpersonar i styringa av ei rekkje iranskstøtta grupper som opererte i Irak.

Etter drapa har militsgruppene vorte meir ustyrlege. Nokre analytikarar argumenterer for at gruppene har fraksjonert som ein taktikk for å ta på seg skulda for angrep under ulike namn for å dekkje over si eiga involvering.

(©NPK)