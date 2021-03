Danmark startar gjenopninga og ser framover

utenriks

Måndag morgon kunne butikkane igjen sleppe kundane inn. I Vest- og Nord-Jylland kan skuleelevane igjen setje seg ved pulten i klasserommet. Forskjellar i smittesituasjon, gjer at det varierer når dei ulike regionane kan opne skulane igjen.

No opnar òg utandørs kulturinstitusjonar, og det er blir mogleg med utandørs aktivitetar i idretts- og foreiningsliv.

Fullbooka frisør

Bornholm, som har lågt smittetrykk, opnar opp litt meir enn resten av Danmark, og frå måndag er det igjen mogleg å gå til frisør.

Salongen til Henriette Bell er fullbooka ein månad fram i tid.

– Det er mogleg vi kan presse inn ein enkelt herre, men vi skal jo òg ha tid til ein pust i bakken, seier ho.

Skal forhandle

Måndag byrjar òg regjeringa å forhandle med opposisjonen om å opne opp meir av samfunnet.

Venstre-leiar Jakob Ellemann-Jensen er den første statsministeren Mette Frederiksen skal snakke med. Han har sagt at så lenge smitten er under kontroll, må det opnast litt meir kvar fjortande dag. Innan mai vil han ha opna heilt opp, så sant alle over 50 og alle som er i risikogrupper, har fått vaksinane,

– Når vi kjem dit at alle desse er vaksinerte, så er vi forhåpentleg i ein heilt annan situasjon enn no, seier Frederiksen.

– Det avheng av korleis mutasjonane utviklar seg, men vi vil ha eit heilt anna utgangspunkt, og det er det vi jobbar ut frå, seier ho.

Varslar ny vaksineplan

På eit besøk i Helsingør måndag, varsla statsministeren ei endring i vaksinestrategien og sa det vil komme meir konkret informasjon om dette.

Danske styresmakter har delt befolkninga inn i tolv målgrupper og sett opp ei rekkjefølgje for når dei skal vaksinerast.

(©NPK)