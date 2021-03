Europeisk trio ut mot Iran i ny resolusjon

utenriks

Frankrike, Tyskland og Storbritannia kjem til å fremje forslaget under møta i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) denne veka, får nyheitsbyrået AFP opplyst.

Den foreslåtte resolusjonen kan setje ein stoppar for den mellombelse avtalen som IAEA-sjef Rafael Grossi inngjekk med Iran førre veke. Den sørgde for at inspeksjonane av iranske atomanlegg held fram, men med avgrensa tilgang.

Denne avtalen vil likevel bli avslutta dersom det blir gjort vedtak om ein resolusjon, skriv den iranske delegasjonen i eit dokument AFP har lese.

I avtalen, som varer i tre månader frå 23. februar, har Iran lova å gi tilgang til opptak frå atomanlegget i landet berre dersom dei amerikanske sanksjonane mot landet blir oppheva.

– Vi ber Iran om å stoppe og å reversere alle tiltak som reduserer innsynet, og dessutan sikre fullt samarbeid med IAEA, skreiv utanriksministrane i dei tre europeiske landa i ein felles uttale tysdag førre veke.

USAs president Joe Biden har sagt at han er villig til å melde USA inn igjen i avtalen frå 2015. Forgjengaren hans, Donald Trump, melde landet ut av avtalen i 2018.

Kjelder seier til AFP at resolusjonen venteleg kjem opp til avrøysting kommande fredag, og at USA kjem til å støtte framlegget.

(©NPK)