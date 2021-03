Trump hinta om at han kan stille igjen

utenriks

– Kven veit? Kanskje eg bestemmer meg for å slå dei ein tredje gong, sa Trump med tilvising til Demokratane i ein tale til entusiastiske tilhengjarar på den årlege CPAC-konferansen i regi av American Conservative Union (ACU).

– Som de veit, dei tapte faktisk valet, sa han i det han som så mange gonger før repeterte at det var han som vann valet i fjor, noko som er tilbakevist av både rettsvesenet, republikanske valansvarlege og hans eigen administrasjon.

Over ein time forseinka skreid han inn på scena i Orlando til langvarig applaus frå begeistra tilhengjarar, og i halvannan time sabla han ned Joe Bidens første månad som president, som han kalla ein katastrofe, og skrytte av kva han sjølv oppnådde i dei fire åra som president.

– Returnere til Det kvite hus

Han avslutta talen med å love at han skal kjempe for at Republikanarane tek tilbake både Senatet og Representanthuset, og igjen hinta han om at han vil stille igjen.

– Ein republikansk president skal returnere til Det kvite hus, og eg lurer på kven det blir, eg lurer på kven det blir, sa han med eit lurt smil til torande applaus.

Han tilbakeviste òg rykta om at han ville bryte ut og starte eit nytt parti.

– Eg startar ikkje eit nytt parti. Det er fake news. Vi har eit republikansk parti. Og det skal samlast og bli sterkare enn nokon gong før, sa han.

Talen er den første store offentlege framferda til Trump sidan han flytta ut av Det kvite hus for seks veker sidan.

I den tida har han halde ein låg profil, mellom anna fordi han har mista tilgangen til Twitter og Facebook, men han har teke imot ein stadig straum av lojale republikanarar i heimen sin i Mar-a-Lago i Florida.

I startgropa

I Orlando gjentok han at rørsla hans berre er i startgropa, og at den vil halde fram «si fantastiske reise».

– Eg står framfor dykk no for å erklære at den utrulege reisa vår som vi starta saman, er langt frå over, sa han, og salen svarte med taktfaste USA-rop.

Han insisterte på at partiet er samla, men lista likevel opp kvar einaste republikanar som stemde mot han i riksrettssaka i Kongressen ved namn.

– Vi kan ikkje ha leiarar som er meir ivrige etter å fordømme medamerikanarane sine enn å stå opp mot demokratane, media og radikalarane som vil gjere USA til eit sosialistisk land, sa han.

Langa ut mot Biden

Vanleg kutyme i USA er at ein avgått president trekker seg tilbake og er varsamt med kritikk av etterfølgjaren sin, men Trump langa ut mot Biden.

– Ingen president i historia vår har hatt ein dårlegare første månad enn Joe Biden, sa han og brukte lang tid på å utbrodere at Biden har opna grensene for ein flaum av ulovlege innvandrarar.

Han heldt fram med å ta opp den eine saka etter den andre der Biden i dei første vekene sine gjorde om avgjerder Trump tok, som å ta USA inn i Parisavtalen og Verdshelseorganisasjonen igjen, og stanse oljeleidningen Keystone XL.

Han tok seg òg tid til å hevde at kvinneidrett vil døy ut på grunn av Bidens politikk med å opne for at folk som er fødde som menn, får delta som kvinner.

Hevda han pressa fram vaksinen

Han nytta vidare høvet til igjen å framheve innsatsen sin mot koronapandemien, som dei fleste meiner har vore ein katastrofe med over ein halv million amerikanarar døde hittil. Han hevda at det er fortenesta hans at vaksinar er utvikla så raskt, fordi han pressa farmasiselskapa til innsats.

– Med ein demokratisk president ville det teke fem år. Eg gjorde det på ni månader. Alle seier det var eit mirakel, sa han.

Mot slutten av talen brukte han òg mykje tid til å gjenta dei grunnlause påstandane om at det var han som vann valet.

Han hevda at det fløymde inn titals millionar urettelege stemmer frå overalt, frå både ulovlege innvandrarar og døde, og at høgsterett og andre dommarar ikkje hadde mot til å ta tak i lovbrota.

Få med munnbind

CPAC-konferansen vart i år halden i Florida i staden for Maryland på grunn av Marylands strengare reglar for korona, og det var få tilhøyrarar å sjå med munnbind i salen.

Sjølv om begeistringa var stor, og mange samla seg om ein gullstatue av Trump i foajeen, viste den årvisse meiningsmålinga for konferansen at partiet er meir splitta enn det kan verke.

97 prosent sa dei støtta Trumps jobb som president, men berre 68 prosent meinte han burde stille igjen, og berre 55 prosent sa dei ville stemme på han i primærvalet.

