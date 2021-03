Aktivistar frikjende i Polen

utenriks

Dei tre kvinnene laga plakatane i 2019, i protest mot det dei meiner er fiendskap frå Den katolske kyrkja i Polen mot LGBT-samfunnet.

Domstolen i byen Plock fann ingen bevis for at eit lovbrot var gjort og meiner òg at motivasjonen til aktivistane ikkje var å støyte nokon eller å fornærme jomfru Maria, ifølgje polske medium.

Saka vart sett som ein test på ytringsfridommen under Polens svært konservative regjering, som har lagt press på sekularisering og liberale stemmer i landet.

Abort har vore eit svært omstridd spørsmål i landet, etter at det i januar vart innført nye strenge abortrestriksjonar. Dei inneber mellom anna forbod mot abort sjølv om fosteret har store misdanningar.

(©NPK)