Demonstrantar blir skotne av tryggingsstyrkane i Myanmar – tre kritisk skadde

utenriks

– Vi har ikkje nok legar her, seier ein lege i byen Kalay på telefon til nyheitsbyrået AFP og beskriv skadane dei tre er påførte.

Også ein redningsarbeidar fortel til nyheitsbyrået at folk er såra etter å ha vorte skotne med skarp ammunisjon og med gummikuler. Om lag 20 skal ha vorte trefte.

Same dag var det gravferd i den største byen i landet, Yangon, for ein 23 år gammal student som vart drepen søndag. Dei sørgjande song ein revolusjonssong med teksten «Ingen nåde, berre bøller – døde kroppar ligg her og der,» medan dei viste tre fingrar som hyllest til demokratiet.

Også i Yangon brukte politiet vald mot demonstrantane, og det vart meldt om bruk av tåregass og gummikuler.

Sist søndag opplevde Myanmar den blodigaste dagen sidan militærkuppet 1. februar. Minst 18 demonstrantar skal ha vorte drepne, ifølgje FN-kjelder.

Ifølgje Assistance Association for Political Prisoners er meir enn 1.200 personar arresterte sidan militærkuppet, og 900 er framleis fengsla. Truleg er talet langt høgare.

(©NPK)