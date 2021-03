Ei tredje kvinne rettar trakasseringsklagar mot Cuomo

utenriks

33 år gamle Anna Ruch fortel til New York Times at ho møtte Cuomo i eit bryllaup i september 2019. Der skal han først ha lagt handa si på ryggen hennar, som ho skauv bort. Så skal Cuomo visstnok ha sagt at ho verka «aggressiv», før han la hendene på kinna hennar og spurde om han kunne kysse henne.

– Eg var så forvirra og sjokkert og flau. Eg snudde hovudet mitt bort frå han og vart heilt mållaus, seier ho til avisa.

New Yorks justisminister Letitia James' kontor vart måndag gitt styresmakt av Cuomos kontor til å etterforske skuldingar frå to andre kvinner. Begge har jobba for den populære guvernøren og skuldar han for upassande berøring og kommentarar.

Resultatet av etterforskinga vil bli offentleggjort, har James lova.

I motsetning til dei to andre kvinnene, har ikkje Ruch jobba under Cuomos leiing. Ho har jobba i Obama-administrasjonen og i valkampapparatet til president Joe Biden før presidentvalet i haust.

Cuomo erkjende søndag for første gong at noko av framferda hans kan ha vore «for ufølsom og for personlig», og han lova å samarbeide med etterforskarane.

Cuomo, som ikkje har vore å sjå sidan onsdag, insisterer på at han aldri har teke på nokon på ein upassande måte, eller prøvd å innleie noko forhold. Men han seier at han har erta folk i eit forsøk på å vere «leken».

Etter det som verka som ei svært vellykka handtering av pandemien i fjor vår, blir Cuomo no skulda òg for å ha skjønnmåla koronasituasjonen og underslått kor mange som døydde på sjukeheim.

