Hjelpeorganisasjonar skuffa etter Jemen-konferanse

Ifølgje FNs generalsekretær António Guterres trengst det i år 33 milliardar kroner til støtte for 16 millionar menneske som lever på randa av katastrofe i Jemen. Nesten 50.000 jemenittar er allereie ramma av svolt.

Under givarkonferansen på måndag vart det gitt løfte om under 15 milliardar kroner til det krigs- og sultramma landet, som ifølgje FN er vår tids største humanitære krise.

– Vi er djupt skuffa over det frustrerande utfallet av givarkonferansen. Seks år med konflikt har knust Jemen og folket i landet – og på eit tidspunkt der behovet er som størst, har verda snudd ryggen til dei som lir, seier Redd barnas landsdirektør i Jemen, Xavier Joubert.

Ifølgje Joubert er det venta at 2 millionar barn under 5 år, vil gå svoltne i år, og 400.000 av dei vil døy av underernæring. 33 milliardar kroner var minimumsbehovet for å halde livsviktige matprogram gåande, ifølgje han.

Under givarkonferansen i fjor vart det òg berre samla inn rundt halvparten av målsetjinga, og mot slutten av året måtte FN halvere matrasjonane.

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland seier dei nye bidraga er for små til å unngå ytterlegare kutt.

– Dette betyr framleis store kutt for naudhjelp i form av mat, vatn, ly og medisinsk støtte. Mangelen på humanitær hjelp kan målast i talet på liv som går tapt, seier han.

