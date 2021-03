Journalistar arresterte i Tigray

utenriks

Ifølgje BBC vart journalisten deira Girmay Gebru teken til fange av etiopiske regjeringssoldatar i regionhovudstaden Mekele måndag kveld.

Alula Akalu, som jobbar for Financial Times, og Fitsum Berhane, som jobbar for nyheitsbyrået AFP, er òg arresterte av soldatar. Det skjedde ifølgje arbeidsgivarane og familiane i helga.

Ein fjerde journalist, Temrat Yemane, sit òg i forvaring i Tigray, stadfestar ein talsmann for etiopiske styresmakter.

– Dei er under etterforsking. Det finst bevis mot dei, seier Mulu Nega.

