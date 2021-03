Nigerianske skulejenter frigitt etter å ha vore bortførte

utenriks

– Eg er glad for å kunngjere at jentene er frigitt. Dei har nettopp komme til regjeringsbygningen og er ved god helse, sa Zamfaras guvernør Bello Matawalle til nyheitsbyrået AFP tysdag morgon.

Styresmaktene har tidlegare opplyst at 317 jenter vart bortførte frå ein internatskule i landsbyen Jangebe. Men guvernøren seier det reelle talet var 279, og at alle no er sleppte fri.

I Nigeria har det vore fleire bortføringar av store grupper skuleelevar dei siste månadene. Gjerningsmennene i denne typen saker pleier å vere kriminelle grupper som er ute etter løysepengar.

Styresmaktene har tidlegare nekta for at løysepengar blir utbetalte, men tryggingsekspertar tviler på om dette kan stemme.

Dei kriminelle gruppene blir omtalte lokalt som bandittar. AFP får opplyst at «angrande bandittar» – personar som tidlegare deltok i den kriminelle verksemda – kontakta gruppa som kidnappa dei 279 skulejentene og bidrog til at dei vart lauslatne.

