Over 50 millionar vaksinerte i USA

Så langt har USA sett rundt 76 millionar dosar. Over 25 millionar menneske har fått begge dosane som trengst for å vere fullvaksinerte, viste tal som Centers for Disease Control and Prevention (CDC) la fram måndag.

Sidan desember har folk som har takka ja til vaksine, anten fått vaksinen frå Pfizer og Biontech, eller frå Moderna. Begge krev to dosar.

Tysdag denne veka startar USA vaksinasjon med ein tredje vaksine som fekk godkjenning laurdag. Denne er frå Johnson & Johnson og det trengst berre éin dose av han.

