Sovjetunionens siste leiar feirar 90-årsdagen i karantene

utenriks

– Som alle andre er han sliten av koronarestriksjonane, seier Vladimir Poljakov som er talsperson for Gorbatsjov-fondet.

Sjølve dagen skal feirast saman med familie og venner. Poljakov forsikrar at det vil bli halde sosial avstand og at feiringa truleg vil skje via video.

Sovjetunionens siste president og faren til glasnosten deltek framleis aktivt i politisk diskusjon, og tida i karantene bruker han til å skrive bøker og artiklar. Tysdag fylte han 90 år.

I eit intervju med nyheitsbyrået Interfax laurdag sa Gorbatsjov at han håpar på eit betre forhold mellom Russland og EU. Det kjølna kraftig etter den russiske annekteringa av Krimhalvøya i Ukraina i 2014 og nyleg med forgiftinga og fengslinga av opposisjonsleiaren Aleksej Navalnyj.

– Vi må ikkje frykte forhandlingar. Det er berre med forhandlingar, med møte på alle nivå og særleg blant dei høgaste, at vi kan få gode resultat. Det er dette eg trur på, sa den tidlegare nobelprisvinnaren som understrekar at vi er alle europearar.

Han ber dagens russiske president Vladimir Putin og USAs nye president Joe Biden om å møtast ansikt til ansikt og halde fram samtalane om atomvåpenavtalen.

Endra historia

Det har strøymt inn gratulasjonar både frå den russiske presidenten og frå leiarar rundt om i verda, som USAs president Joe Biden og Tysklands statsminister Angela Merkel.

President Putin sa i helsinga si til den tidlegare sovjetleiaren at han var ein eineståande politikar som endra historia.

– Du tilhøyrer den gruppa lysande og uvanlege menneske og framifrå statsleiarar som påverka kursen for verdshistoria, sa dagens russiske president og noterte Gorbatsjovs energi, kreativitet og det noverande engasjementet hans for både humanitære prosjekt og i andre saker.

Forholdet mellom dei to leiarane har gjennom åra ikkje vore utan problem. Gorbatsjov har gitt uttrykk for kritikk av den tidlegare KBG-agenten, men har òg rosa Putin for endringar han har gjort for å stabilisere nasjonen.

Mista makta

Gorbatsjov prøvde å skape eit meir ope og demokratisk Sovjetunionen, men utløyste med glasnosten krefter som ikkje lét seg stanse. Konsekvensen vart at landet han styrte, opphøyrde å eksistere, og at han sjølv måtte gi frå seg makta i august i 1991. Han fekk seks og eit halvt år ved roret i Kreml før han vart avsett.

Gorbatsjov vart hylla i Vesten for å ha fremja endringar i ein periode då mange frykta at den kalde krigen aldri skulle ta slutt. Men mange russarar kunne ikkje tilgi han og meinte at han hadde ført Sovjetunionen til historias skraphaug.

I dei fleste tilfella sørgde Gorbatsjov for avspenning snarare enn det motsette, ikkje minst gjennom det gode forholdet sitt til vestlege leiarar som Tysklands dåverande statsminister Helmut Kohl og USAs dåverande president Ronald Reagan.

Under hans tid ved makta underteikna Sovjetunionen fleire viktige nedrustingsavtalar med USA. Ein av desse var INF-avtalen om mellomdistanserakettar.

Gorbatsjov fekk Nobels fredspris i 1990, men mista innverknaden sin i russisk politikk etter Sovjetunionens samanbrot.

Karriere

Mikhail Gorbatsjov voks opp på 1930-talet, då sovjetdiktatoren Josef Stalins undertrykking var på sitt verste. Bestefaren hans vart send til straffarbeid i ein Gulag-leir i ni år, og den tidlege ungdommen til den framtidige sovjetleiaren vart prega av andre verdskrigen.

Allereie som 16-åring fekk han ei kommunistisk utmerking som skaffa han plass ved det prestisjetunge statsuniversitetet i Moskva der han skulle studere juss.

Etter enda utdanning gjorde han karriere i kommunistpartiet og vart i 1979 den yngste politbyråmedlemmen i historia. I 1985 vart han vald til leiar av partiet og dermed sjef for den eine av dei to supermaktene i verda.

(©NPK)