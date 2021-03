USA innfører sanksjonar mot Russland etter Navalnyj-forgifting

utenriks

– Etterretningstenestene ser på at det er svært sannsynleg at folk frå den russiske tryggingstenesta brukte nervegifta til å forgifte opposisjonsleiar Aleksej Navalnyj, seier ein høgt plassert amerikansk tenestemann.

Navalnyj overlevde forgiftinga. Russiske styresmakter nektar for å ha noko med saka å gjere.

Tysdag stadfestar òg EU at dei har formalisert sanksjonane mot fire russiske tenestemenn for rettsforfølginga av Navalnyj etter at han vende heim frå behandling og rekonvalesens i Tyskland.

