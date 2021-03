Aktivist: – Tenåring skoten i hovudet i Myanmar

utenriks

Militærjuntaen i Myanmar slo onsdag på ny til mot demokratiforkjemparane med harde metodar. Både i hovudstaden Yangon og Mandalay vart det skote mot demonstrantane.

Legekjelder opplyser at fire personar vart drepne under ein demonstrasjon i Sagaing-regionen, medan to andre vart drepne i landets nest største by Mandalay.

– Dei skaut mot oss med skarp ammunisjon. Ein tenåring vart skoten i hovudet, fortel studentaktivisten Moe Myint Hein, som sjølv fekk skotskadar i beinet.

Minst 24 demokratiaktivistar er drepne sidan militærkuppet 1. februar.

Minst 300 demonstrantar skal òg ha vorte arresterte onsdag då tryggingsstyrkane slo til mot fleire protestar i Yangon, melder det uavhengige nyheitsbyrået Myanmar Now.

Styresmaktene arresterte nyleg seks journalistar. Dei risikerer strenge fengselsstraffer.

