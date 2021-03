Netanyahu skuldar ICC for antisemittisme

utenriks

Medan dei palestinske styresmaktene rosar Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for å ha innleidd etterforsking, seier Netanyahu at Israel «har komme under angrep».

I ei fråsegn onsdag hyllar han òg dei israelske soldatane for «heltemodige og moralske handlingar».

ICC-avgjerda utgjer «essensen av antisemittisme», seier han, ifølgje avisa Haaretz.

Israels utanriksminister Gabi Ashkenazi langar òg ut mot avgjerda og seier at det er ei handling prega av «moralsk og juridisk fallitt».

Dei palestinske styresmaktene er på si side svært fornøgde.

– Lovbrota som er gjorde av leiarane av den israelske okkupasjonen mot det palestinske folket, og som framleis går føre seg, systematisk og omfattande, gjer at etterforskinga er nødvendig, og at det hastar, seier utanriksminister Riyad Al-Maliki.

ICC-aktor Fatou Bensouda slo tidlegare onsdag fast at domstolen vil etterforske lovbrot som skal ha vore gjorde i Palestina sidan 13. juni 2014, og ho lova at etterforskinga skal gjerast på «uavhengig, upartisk og objektivt» vis.

Både israelarar og palestinarar risikerer å bli etterforska.

(©NPK)