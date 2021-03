Russland seier nye sanksjonar er «fullstendig uakseptable»

utenriks

– Vi meiner slike tiltak er fullstendig uakseptable fordi dei gjer stor skade på eit allereie dårleg forhold, seier talsmann Dmitrij Peskov i Kreml om dei nye sanksjonane.

Han legg til at det er hårreisande å påstå at «det har vore ei forgifting og at den føderale sikkerheitstenesta FSB står bak».

Fleire vestlege land har fastslått at regimekritikar Aleksej Navalnyj vart utsett for den russiske nervegifta i fjor sommar og meiner russiske styresmakter stod bak drapsforsøket. Navalnyj vart fengsla då han vende heim til Russland i januar.

