Texas opnar samfunnet opp igjen – trass i åtvaringar

utenriks

Texas' guvernør, republikanaren Greg Abbott, meiner det er på tide å opne samfunnet igjen.

– Altfor mange eigarar av små bedrifter strevar med å betale rekningane. Dette må ta slutt. No er det på tide å opne Texas 100 prosent, sa Abbott tysdag då han kunngjorde at munnbindpåbodet blir oppheva og at koronaavgrensingane på næringslivet blir fjerna frå og med neste veke.

Fleire statar innfører lettar

Også andre statar som Michigan, Louisiana og Mississippi vil gje lettar og mellom anna oppheve munnbindpåbodet, melder BBC.

Det er truleg utrullinga av vaksinar som har ført til optimisme og tru på at USA no kan vende tilbake til normalen.

Restriksjonar er naudsynte

Lettane kjem sjølv om president Joe Biden har gjort det klart at restriksjonar for å hindre spreiing av koronaviruset framleis er naudsynte.

I Texas har over 43.000 menneske døydd i pandemien. Legar og helsestyresmakter åtvarar om ei ny, dødeleg virusbølgje. I Houston melder sjukehus om at dei treng meir helsepersonell og fleire respiratorar.

(©NPK)