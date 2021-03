Biden: Neandertalsk å fjerne munnbindpåbod

utenriks

For tidleg oppheving av koronatiltak set framgangen i kampen mot covid-19 på spel, uttalte Biden til journalistar i Det kvite hus onsdag.

– Det siste vi treng er neandertalsk tenking, om at så lenge ting er bra akkurat no, så kan ein ta av maska og gløyme alt. Det speler framleis ei rolle, sa Biden.

Smitteveksten i USA er fallande og vaksinasjonstakten er aukande, noko som har ført til at dei to delstatane har teke saka i eigne hender og fjerna munnbindpåbod, i strid med føderale retningslinjer.

Faren er ikkje over, påpeikar Rochelle Walensky, leiar for det amerikanske folkehelseinstituttet CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

– Dette er ikkje tidspunktet for å fjerne alle restriksjonar. Dei neste par månadene vil vere av stor betydning når det gjeld utviklinga til pandemien vidare, seier ho.

(©NPK)