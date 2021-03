Domstol legg bort sak mot far som heldt barna innesperra i Nederland

utenriks

68-åringen, identifisert som Gerrit Jan van D., vart arrestert i 2019 for visstnok å ha halde barna sine innesperra i ein kjellar på garden i den nordaustlege landsbyen Ruinerwold.

Mannen fekk slag i 2016, og medisinske testar viser at han som følgje av dette er delvis lam og har reduserte kognitive evner, opplyste påtalemakta førre månad. Domstolen har no følgt oppmodinga deira om å leggje bort saka.

– Domstolen meiner at den tiltalte har så store fysiske og psykiske avgrensingar at han ikkje klarer at følgje rettssaka, eller i tilstrekkeleg grad forstå konsekvensane av prosessen, seier domstolen.

