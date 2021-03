Kritisk journalist på Filippinane blir skulda for skattefusk

utenriks

Den tidlegare CNN-journalisten Maria Ressa er prislønt for den kritiske journalistikken sin. Ho er grunnleggjar av og leiar for nyheitstenesta Rappler, og er òg ein kjend kritikar av president Rodrigo Duterte.

Ressa har gått hardt ut mot hans omdiskuterte krig mot narkotika, som har ført til at tusenvis av menneske er drepne av tryggingsstyrkar.

No er Ressa og firmaet Rappler Holdings skulda for skattesvik.

Ressa meiner at saka mot henne er ein reaksjon på kritikken hennar av Duterte.

– Ein må betale ein høg pris for å fortelje sanninga for tida, sa Ressa til journalistar etter at ho hadde sete to timar i vitneboksen.

Menneskerettsorganisasjonar meiner saka er det same som statleg forfølging av uavhengige medium.

I fjor vart det kjende kringkastingsfirmaet ABS-CBN tvinga av lufta etter at det ikkje fekk fornya lisensane sine. Det skjedde etter at Duterte personleg hadde lova å stengje ABS-CBN etter at dei visstnok ikkje hadde publisert valkampreklamane hans før presidentvalet i 2016.

