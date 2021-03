Mette Frederiksen på omstridd vaksinetur til Israel

utenriks

– Det gler meg at Danmark kan samarbeide med Israel, som akkurat no er verdsmeister i vaksine. Det handlar om å auke produksjonskapasiteten, og det kan i praksis bety at vi byggjer fabrikkar saman, sa Frederiksen tysdag, ifølgje Danmarks Radio.

Også den austerrikske kollegaen hennar Sebastian Kurz kjem til Israel torsdag i same ærend.

Kritikarane påpeikar at sjølv om Israel har komme mykje lenger i vaksinasjonen enn EU, så har landet verken utvikla eller produsert vaksine sjølv. I staden var landet raskt ute med å godkjenne vaksinen til Pfizer.

Palestinsk kritikk

Og sjølv om utrullinga har gått raskt og 40 prosent har fått to dosar allereie, så inkluderer ikkje det palestinarane som lever under israelsk okkupasjon.

Frederiksen får også kritikk frå palestinsk hald. Den palestinske diplomaten Manuel Hassassian i Danmark meiner det planlagde samarbeidet inneber at Danmark tek side med Israel i konflikten.

– Eg ser dette som ei støtte til apartheid, ikkje at Danmark prøver å balansere på midten. Danmark har alltid vore kjent for å kjempe for menneskerettar, seier han til nettstaden Altinget, ifølgje Ritzau.

Hassassian bruker ord som «uakseptabel» og «avskyeleg» om Frederiksens reise.

Danmarks utanriksdepartement seier til Altinget at reisa på ingen måte endrar politikken til regjeringa overfor Israel eller Palestina.

– Tek tid

Dersom Frederiksen kan manøvrere seg rundt kritikken, står dei praktiske utfordringane med eit eventuelt samarbeid om vaksineproduksjon att. Ei slik semje er vel og bra, men det tek tid å byggje ein fabrikk og komme i gang med produksjonen, påpeikar kritikarane og anslår at det kan ta eit år – dersom alt går bra.

– Det tek tid å teste og kontrollere arbeid som blir gjort ein annan stad. Det er ikkje berre å gå i gang og produsere, seier toppsjefen i vaksineprodusenten AstraZeneca til Danmarks Radio.

