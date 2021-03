Myanmars unge gir seg ikkje – utfordrar juntaen med nye protestar etter blodig dag

utenriks

Ifølgje FN vart 38 menneske drepne av tryggingsstyrkar under protestar i ei rekkje byar onsdag. Andre kjelder melder om langt høgare dødstal.

Militærjuntaen, som tok makta i eit kupp 1. februar, har prøvd å hindre omverda innsyn i det som skjer, mellom anna ved å strupe nettilgangen og forby Facebook, men demonstrantar, borgarjournalistar og somme medium held fram med å sende bilete og videoklipp frå protestane.

Onsdag vart mellom anna gravferda til ei 19 år gammal kvinne strøyma direkte på Facebook. Kyal Sin vart drepen under protestar i den nest største byen i landet, Mandalay. Ho hadde på seg ei T-skjorte der det stod «Alt blir bra» då ho vart skoten i hovudet av tryggingsstyrkar.

Forvandla bydel

Dei siste dagane har det vore kaotiske tilstandar i bydelen San Chaung i den største byen i landet Yangon. Nabolaget er kjent for sine hippe kafear, barar og restaurantar, men no ser gatene ut som ei krigssone, med barrikadar laga av sandsekkar, bildekk, murstein og piggtråd. Sperringane er bygde av unge demonstrantar som prøver å halde tryggingsstyrkane ute.

Folk som var ute og gjekk torsdag, tråkka på plakatar av juntaleiaren Min Aung Hlaing. Dei har vorte festa til bakken i eit forsøk på å forseinke politifolk som jaktar på demonstrantar, men som samtidig prøver å unngå å tråkke på biletet av generalen.

– Gårsdagen var forferdeleg, det var grufullt å oppleve at militæret i Myanmar ikkje har endra seg sidan 1962, seier aktivisten Thinzar Shunlei Yi til nyheitsbyrået AFP.

Det førre militærkuppet i Myanmar fann stad i nettopp 1962. Då vart juntaen sitjande i 50 år før dei losna på grepet og innførte delvis demokrati.

– Må lære å ha få venner

At juntaen igjen tek makta, kan ifølgje analytikarar komme av at dei var svært misnøgde med at Suu Kyis parti NLD igjen vann ein overlegen siger i valet i november.

FNs spesialutsending til Myanmar, Christine Schraner Burgener, sa onsdag at ho etter kuppet for ein dryg månad sidan åtvara militæret om at landa i verda og FNs tryggingsråd kunne komme til å reagere på kuppet med strenge straffetiltak.

– Og svaret var «Vi er vande til sanksjonar, og vi har overlevd dei sanksjonane tidlegare», seier Burgener.

Då ho åtvara om at Myanmar igjen risikerer å bli isolert, skal ho ha fått til svar at dei berre fekk «lære seg å gå vidare med nokre få venner».

Store norske investeringar

Under den førre juntaen sette verdssamfunnet i verk svært harde sanksjonar mot Myanmar, noko som mellom anna hindra utanlandske selskap i å investere i landet.

Då generalane losna grepet, vart sanksjonane oppheva gradvis. Noreg var blant dei første landa som opna for dialog med juntaen og for at norske selskap skulle kunne etablere seg i den svært attraktive marknaden. Telenor og Jotun er blant selskapa som dei siste sju åra har satsa stort i Myanmar.

Både EU og USA har allereie varsla sanksjonar retta mot generalane som stod bak kuppet, og situasjonen i landet skal fredag diskuterast på eit lukka møte i FNs tryggingsråd.

Det er likevel uklart korleis Kina ser på kuppet. Kinesarane har store interesser i nabolandet, men har dei siste åra måtta konkurrere med vestlege land om innverknad.

Mange arresterte

Nesten 1.500 personar er arresterte sidan kuppet, og 1.200 sit framleis fengsla, ifølgje ein interesseorganisasjon for politiske fangar, Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).

Blant dei første som vart arresterte, var den øvste sivile leiaren i landet, Aung San Suu Kyi, som sat mange år i husarrest for arbeidet sitt for demokrati under det førre juntastyret.

Dei siste dagane har òg seks journalistar vorte arresterte, og fleire jobbar for utanlandske medium. Dei er sikta etter ein paragraf som kan gi opptil tre år i fengsel.

AAPP har dokumentert over 50 drap, fleire av dei tenåringar og personar i 20-åra som har vorte skotne i hovudet og brystet.

